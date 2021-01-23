Потеря любимого мужа стала для Екатерины Белоцерковской сильным потрясением. Сейчас она перестала общаться с людьми и стала затворницей.

Об этом рассказала близкая подруга Бориса Грачевского Наталья Бондарчук.

"Для неё потеря Бори — это катастрофа, я даже не могу сказать какая. По-моему, она сейчас в таком психологическом состоянии, как бы пограничном. Она не идёт ни на какие контакты. Нужно время", — отметила актриса.