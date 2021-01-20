В фильме "В тени Примадонны" Аллу Борисовну представили, как жестокую беспринципную карьеристку, которая безжалостно избавлялась от конкурентов по сцене.
Фильм возмутил Пугачёву и её продюсера, который уверил, что всё, что сообщалось в творении телеканала ТВЦ, — наглая ложь.
В документальном фильме собрали свидетельства "жертв Примаданны", которых директор Аллы Борисовны считает неудачниками, решившими пропиариться на её светлом имени.
Некоторые из тех, кто жаловался на то, как Алла Пугачёва якобы вытесняла их со сцены, устраивая им козни и травлю, уже пожалели о своих словах.
"Нас взяли, втащили в этот телевизионный проект и нагло обманули", — объяснил ситуацию певец Игорь Наджиев.
Он уверяет, что на съёмках говорил, что он и его коллеги вовсе не в забвении, а наоборот, популярны и востребованы.
"Я пою и не собираюсь терпеть вот это хамство в свой адрес. При всём уважении к великому имени Аллы Пугачёвой хочу напомнить, что она является не единственной певицей. В нашей стране поёт очень много талантливых, уникальных и таких же великих артистов помимо неё. Дай Бог здоровья всем нам, разума и времени на покаяние", — объяснил свою позицию Игорь Наджиев.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.