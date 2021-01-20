Артисты, обвинявшие Пугачёву в жестокости, отказались от своих слов

В фильме "В тени Примадонны" Аллу Борисовну представили, как жестокую беспринципную карьеристку, которая безжалостно избавлялась от конкурентов по сцене.

Фильм возмутил Пугачёву и её продюсера, который уверил, что всё, что сообщалось в творении телеканала ТВЦ, — наглая ложь.

В документальном фильме собрали свидетельства "жертв Примаданны", которых директор Аллы Борисовны считает неудачниками, решившими пропиариться на её светлом имени.

Некоторые из тех, кто жаловался на то, как Алла Пугачёва якобы вытесняла их со сцены, устраивая им козни и травлю, уже пожалели о своих словах.

"Нас взяли, втащили в этот телевизионный проект и нагло обманули", — объяснил ситуацию певец Игорь Наджиев.

Он уверяет, что на съёмках говорил, что он и его коллеги вовсе не в забвении, а наоборот, популярны и востребованы.