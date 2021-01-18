Дава рассказал о депрессии и расставании с девушкой

Блогерскую деятельность Давид Манукян начинал вместе с Кариной Кросс. Несколько лет они работали совместно, записывая смешные видеоролики для соцсетей.

Однако после этого пути молодых блогеров разошлись. Манукян рассказал, что тогда он впал в депрессию и ему помогла только поддержка близких людей.