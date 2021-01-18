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Блогерскую деятельность Давид Манукян начинал вместе с Кариной Кросс. Несколько лет они работали совместно, записывая смешные видеоролики для соцсетей.

Однако после этого пути молодых блогеров разошлись. Манукян рассказал, что тогда он впал в депрессию и ему помогла только поддержка близких людей.

"Я долго был в депрессии, когда мы перестали снимать с Кариной. Три-четыре месяца у меня не было никакого контента. Я потерял друга. Не хочу вдаваться в подробности, как это произошло. Это был удар на тот момент. Меня вытаскивали из этой ситуации", — пояснил блогер.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
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