Режиссёр пристыдил коллег за сетования по поводу потерь доходов.
Константин Богомолов удивлён тем, что многие отказываются от выступлений и концертов из-за того, что залы нельзя заполнять как прежде.
В данный момент существуют ограничения, согласно которым заполняемость театральных залов не должна превышать 25%.
Супруг Ксении Собчак объяснил, что сейчас зарабатывает больше, чем его конкуренты собирали при полных залах до эпидемии коронавируса.
Богомолов пощадил завистников и не стал озвучивать свои доходы.
"Даже не хочу расстраивать доброжелателей", — поиронизировал режиссёр.
Константин Богомолов дал спортивный совет коллегам "играть и выигрывать".
Худрук "Ералаша" пытался вызволить сына из "долговой ямы".