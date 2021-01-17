Супруг Ксении Собчак похвастался театральными доходами

Режиссёр пристыдил коллег за сетования по поводу потерь доходов.

Константин Богомолов удивлён тем, что многие отказываются от выступлений и концертов из-за того, что залы нельзя заполнять как прежде.

В данный момент существуют ограничения, согласно которым заполняемость театральных залов не должна превышать 25%.

Супруг Ксении Собчак объяснил, что сейчас зарабатывает больше, чем его конкуренты собирали при полных залах до эпидемии коронавируса.

Богомолов пощадил завистников и не стал озвучивать свои доходы.

"Даже не хочу расстраивать доброжелателей", — поиронизировал режиссёр.

Константин Богомолов дал спортивный совет коллегам "играть и выигрывать".