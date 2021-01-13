Дана Борисова пожаловалась на обострение биполярного расстройства

Ведущая "Армейского магазина" объяснила, почему забросила свой Instagram.

Дана Борисова обратилась к подписчикам с речью. Ведущая рассказала, что новогодние каникулы она пережила с трудом, так как её одолевали психологические проблемы.

Фолловеры заметили, что в микроблоге представительницы селебрити воцарилась пугающая тишина. Звезда не баловала аудиторию активностью: ни фото, ни сторис, ни постов в Instagram-аккаунте Борисовой не было долгое время.

"Хочется еще раз объяснить — во всем виновато моё заболевание. Биполярным расстройством страдает Канье Уэст. С ним даже сейчас разводится Ким Кардашьян. Такая проблема у Кэтрин Зета-Джонс, Юлии Ахмедовой и многих многих людей. Характерны ранние подъемы. Я встаю в четыре часа утра стабильно. Также мучают приступы социофобии, когда хорошо только наедине с собой, когда нет никакого желания общаться — не хочется даже снимать телефонную трубку. Это произошло со мной на Новый год", — сказала Дана Борисова в своём видеообращении к подписчикам.

Ведущая призналась, что поменяла врача, так как "иногда надо делать ревизию".