Юморист спел и станцевал на сцене с детской коляской.

Евгений Ваганович решил поделиться с публикой самым сокровенным.

"Мы с Леночкой Воробей приготовили для вас сюрприз. Приоткрываем завесу этого сюрприза, поскольку в ТВ-анонсе были фрагменты. Смотрите завтра наше выступление на ТК "Россия 1" в "Новогоднем параде звёзд"", — написал артист в своём Instagram.

Петросян опубликовал в сторис фрагмент своего музыкального номера.

"Кто знал, что в семьдесят пять папой молодым решусь я стать. Нужно очень смелым быть, друзья, и отважным, ну как я. Хлоп, хлоп, глазками хлопает сынок. Ну кто бы подумать мог, что опять так будут нелегки первые отцовские шаги", — спел Петросян, вышагивая по сцене с коляской.