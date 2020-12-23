Актёр, состоящий в браке с супругой Еленой 37 лет, не обзавёлся наследниками.
Сергей Маковецкий рассказал, что в молодости они с женой жили в довольно стеснённых условиях. Он поведал, что хотел иметь детей, однако принимал доводы супруги, которая откладывала деторождение из-за жилищных неурядиц.
"Ну куда? В эту комнату?! Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Ну куда я принесу этого младенца? Так случилось, да. Я не стал эгоистом, не стал требовать у Елены ребенка. Я всегда слушаю ее, наверное, поэтому мы так долго вместе. Судьба так распорядилась. Что ж мне теперь ее стегать нагайкой, эту судьбу?!" — объяснил 62-летний артист в передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
У супруги есть сын от первых отношений. Его Сергей воспитал мальчика как родного. Актёр рассказал, что никогда не ругал пасынка, предоставляя это право исключительно супруге.
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