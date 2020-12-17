Наташа Королёва рассказала, что делом Тарзана занялась полиция

Певица, которая оказалась в роли обманутой жены, рассказала о плюсах и минусах уходящего года.

Наташа Королёва объяснила, что 2020 год был для неё непростым.

Её крайне измотал скандал с изменой Тарзана. При этом она с теплом отзывается о времени, когда они всей семьёй вынужденно самоизолировались дома. По словам исполнительницы, это было время, когда все её домашние сплотились.

По поводу испытания, которое выпало на долю певицы, Королёва сказала, что потеряла многих друзей, которые показали себя не с лучшей стороны тогда, когда у неё начались проблемы в семье.