"Все на одно лицо": Никас Сафронов раскритиковал кумиров молодежи

Художник объяснил, чьи лица хотят видеть зрители голубых огоньков.

По мнению Никаса Сафронова, старшее поколение, которое составляет в своём большинстве большую часть аудитории новогодних шоу, плохо разбирается в кумирах молодёжи.

По словам живописца, имена новых представителей селебрити ни о чём не говорит людям постарше.

Сафронов уверен, что на экран в новогоднюю ночь надо пускать только маститых представителей поп-культуры, таких как Аллу Пугачёву, Ирину Аллегрову, Гарика Харламова, Ивана Урганта, а также Никиту Михалкова, Александра Ширвиндта, Лию Ахеджакову.