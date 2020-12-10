Художник объяснил, чьи лица хотят видеть зрители голубых огоньков.
По мнению Никаса Сафронова, старшее поколение, которое составляет в своём большинстве большую часть аудитории новогодних шоу, плохо разбирается в кумирах молодёжи.
По словам живописца, имена новых представителей селебрити ни о чём не говорит людям постарше.
Сафронов уверен, что на экран в новогоднюю ночь надо пускать только маститых представителей поп-культуры, таких как Аллу Пугачёву, Ирину Аллегрову, Гарика Харламова, Ивана Урганта, а также Никиту Михалкова, Александра Ширвиндта, Лию Ахеджакову.
"Они не знают всех этих "звонких", "скользящих", "гремящих", "проходящих" и других молодых артистов, которые называются селебрети нового поколения и плохо поют даже под фонограмму. Они все на одно лицо, как будто из инкубатора", — объяснил художник в интервью "Собеседнику".
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