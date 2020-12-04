Наташа Королёва уехала от Тарзана в Африку

Информация о том, что Королёва вместе с неверным супругом отправилась в экзотическую страну, оказалась недостоверной.

Тарзан постарался, чтобы его подписчики поверили, что он отдыхает вместе с Королёвой.

Параллельно с супругой он выкладывает в Instagram фотографии с пальмами и туземцами.

Фолловеры заподозрили, что Сергей Глушко постит старые снимки, чтобы создать иллюзию семейной идиллии.

Объяснила всё сама Наташа Королёва, которая опубликовала пост, который всё объясняет.