Информация о том, что Королёва вместе с неверным супругом отправилась в экзотическую страну, оказалась недостоверной.
Тарзан постарался, чтобы его подписчики поверили, что он отдыхает вместе с Королёвой.
Параллельно с супругой он выкладывает в Instagram фотографии с пальмами и туземцами.
Фолловеры заподозрили, что Сергей Глушко постит старые снимки, чтобы создать иллюзию семейной идиллии.
Объяснила всё сама Наташа Королёва, которая опубликовала пост, который всё объясняет.
"Я решила провести эксперимент — бросить всё и уехать из Москвы на остров. Одна, без всех, без цивилизации — и пожить в племени аборигенов. Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь", — написала Королёва в своём Instagram-аккаунте.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.