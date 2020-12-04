Новый адвокат Ефремова идёт по стопам Пашаева

Адвокаты стремятся войти в историю, работая над резонансным делом опального актёра.

История с адвокатскими неудачами в деле Михаила Ефремова продолжается.

Актёр упорно ищет виртуозного защитника, который смог бы вызволить его из тюрьмы. Как только актёр понимает, что юристы ведут его не туда, он без сожаления прощается со своими адвокатами.

Впрочем, защитники не расстраиваются и не теряются, продолжая пиариться на имени своего знаменитого подзащитного.

Не отгремело еще имя Эльмана Пашаева, которого Ефремов винит в своих провалах на судебных процессах. История повторяется теперь уже с адвокатом по имени Андрей Алёшкин.

С ним Ефремов распрощался ещё на апелляции в Мосгорсуде.

Алёшкин, однако, не отстаёт от своего звёздного клиента. Он заявил, что вновь представляет интересы известного клиента. Сам Ефремов с удивлением обнаружил в числе своих защитников Алёшкина. Артист поспешил повторно отказаться от услуг назойливого юриста.

Несмотря на то, что Ефремов больше не нуждается в услугах Алёшкина, тот продолжает вести себя так, словно по-прежнему стоит на страже интересов артиста.

Андрей Алёшкин заявлял, что собирается просить о помиловании Ефремова президента. Потом решил, что общество ещё к этому не готово.