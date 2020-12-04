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Тарзан признался, что быть стриптизёром в 50 лет "прикольно"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Неверный супруг Наташи Королёвой продолжает оправдываться в стихах.

Тарзан признался, что быть стриптизёром в 50 лет "прикольно"

Сейчас звёздная чета отдыхает в Танзании. Там Сергей Глушко не бросает своего увлечения стихосложением.

В Instagram он выложил своё рифмованное творение, в котором в очередной раз излил свою душу.

Литературные упражнения стриптизёра довольно остроумны, хотя и не лишены провокативного смысла.

Тарзан объяснил, что в 30 лет ему было "стрёмно" работать стриптизёром, а когда его возраст достиг полувековой отметки, ему уже "становится прикольно".

"Не упрекайте вы Наташку,
ведь я любви не предавал,
я голый чел с душою нараспашку
я вышел к вам и душу разорвал
грудную клетку распахнул как двери
и каждый там увидел, что искал:
желудок, печень, почки и артерии,
в кишке прямой увидели мой кал……
и взгляды всех сошлись на перце…….
…и лишь ОНА увидела там сердце…., — написал Тарзан в своём микроблоге.
(Орфография и пунктуация сохранены авторские).

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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