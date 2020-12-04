Неверный супруг Наташи Королёвой продолжает оправдываться в стихах.
Сейчас звёздная чета отдыхает в Танзании. Там Сергей Глушко не бросает своего увлечения стихосложением.
В Instagram он выложил своё рифмованное творение, в котором в очередной раз излил свою душу.
Литературные упражнения стриптизёра довольно остроумны, хотя и не лишены провокативного смысла.
Тарзан объяснил, что в 30 лет ему было "стрёмно" работать стриптизёром, а когда его возраст достиг полувековой отметки, ему уже "становится прикольно".
"Не упрекайте вы Наташку,
ведь я любви не предавал,
я голый чел с душою нараспашку
я вышел к вам и душу разорвал
грудную клетку распахнул как двери
и каждый там увидел, что искал:
желудок, печень, почки и артерии,
в кишке прямой увидели мой кал……
и взгляды всех сошлись на перце…….
…и лишь ОНА увидела там сердце…., — написал Тарзан в своём микроблоге.
(Орфография и пунктуация сохранены авторские).
Народная артистка РСФСР не желает зла своему неверному супругу.