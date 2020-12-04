Тарзан признался, что быть стриптизёром в 50 лет "прикольно"

Неверный супруг Наташи Королёвой продолжает оправдываться в стихах.

Сейчас звёздная чета отдыхает в Танзании. Там Сергей Глушко не бросает своего увлечения стихосложением.

В Instagram он выложил своё рифмованное творение, в котором в очередной раз излил свою душу.

Литературные упражнения стриптизёра довольно остроумны, хотя и не лишены провокативного смысла.

Тарзан объяснил, что в 30 лет ему было "стрёмно" работать стриптизёром, а когда его возраст достиг полувековой отметки, ему уже "становится прикольно".