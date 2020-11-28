Савичева объяснила, почему жалобы артистов вызывают у людей злобу

Пост певицы стал бальзамом на душу людям, которые живут в непростых экономических условиях.

Юлия Савичева нашла в себе силы оценить масштаб бедствия, связанный с пандемией коронавируса, не только со "своей колокольни".

Певица смогла поставить себя на место в самом деле бедствующих россиян.

Она не стала говорить об отсутствии концертов и безденежье.

Савичева в своём Instagram-аккаунте рассказала, что понимает людей, которых раздражают жалобы на финансовые проблемы состоятельных артистов.

Она уверена, что многие звёзды сами провоцируют негатив, рассказывая о дорогих вещах, которые они приобретают.