Пост певицы стал бальзамом на душу людям, которые живут в непростых экономических условиях.
Юлия Савичева нашла в себе силы оценить масштаб бедствия, связанный с пандемией коронавируса, не только со "своей колокольни".
Певица смогла поставить себя на место в самом деле бедствующих россиян.
Она не стала говорить об отсутствии концертов и безденежье.
Савичева в своём Instagram-аккаунте рассказала, что понимает людей, которых раздражают жалобы на финансовые проблемы состоятельных артистов.
Она уверена, что многие звёзды сами провоцируют негатив, рассказывая о дорогих вещах, которые они приобретают.
"Я понимаю негативную реакцию слушателя на слова моих коллег. Тем более, что некоторые из них, возможно, неосознанно, подливают масло в огонь, рассказывая в интервью о коврах в прихожей стоимостью годовой зарплаты дальнобойщика", — написала исполнительница в своём микроблоге.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.