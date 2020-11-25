Экстремально откровенные шпагаты: Волочкова отрывается на Мальдивах

Балерина не устаёт баловать своих подписчиков откровенными снимками.

Экс-прима Большого театра переселилась в родную стихию, где можно среди белого дня демонстрировать красоту своего обнажённого тела.

На Мальдивах, куда танцовщица отправилась со своим таинственным возлюбленным, Анастасия Волочкова продолжает эпатировать публику откровенными снимками. На белом песке у голубого моря балерина с удовольствием делает свой фирменный шпагат.

Её профиль в Instagram пестрит фотографиями в бикини. Своего возлюбленного Волочкова, как и повелось, демонстрирует исключительно по частям, скрывая от публики его лицо.

Танцовщица огородилась от хейтеров, закрыв возможность комментировать фотографии в её аккаунте.

Периодически Анастасия разрешает подписчикам что-то написать под фото. Некоторые успевают высказать своё мнение по поводу фотографий балерины.

Фолловеры посоветовали Волочковой остаться в жарких странах, так как культура некоторых первобытных племён, обитающих в тропиках, позволяет разгуливать голышом.