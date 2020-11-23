СМИ: Обама снимет комедийный сериал о невзгодах администрации Трампа

Барак и Мишель Обама выпустят комедийный скетч-сериал, в основе сценария которого книга писателя Майкла Льюиса "Пятый риск", рассказывающая о "хаотичной" обстановке передачи власти команде Дональда Трампа от администрации Обамы в 2016 году.
Об этом сегодня сообщает The Independent.
Как пишет издание, студия High Ground Productions, принадлежащая экс-президенту США и его супруге уже подписала контракт о съёмках с платформой Netflix ситкома.
Главную роль сыграет комик Адам Коновер.
Актёр написал в своем Twitter:
"Очень рад наконец-то поделиться этой новостью: я создаю новый комедийный сериал для Netflix о федеральном правительстве. Это слово называется "Г", и мне не терпится поделиться им с вами."
К слову, супруги Обама ранее уже сотрудничали с Netflix:
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