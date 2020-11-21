Павел Воля сказал, что Харламов плохо следил за супругой

Развод Гарика Харламова давно стал причиной шуток в Comedy Club.

Гарик не только позволяет коллегам язвить по поводу его личной жизни, но и сам участвует в миниатюрах, в которых высмеивается его холостяцкий статус.

На этот раз по теме развода Харламова и Асмус прошёлся Павел Воля. Резидент Comedy Club упрекнул коллегу в том, что тот приобрёл зависимость от гаджетов. По словам Воли, Гарик не поднимает голову от телефона. Именно эту страсть Харламова Воля склонен винить в том, что брак приятеля распался.

Стендап-комик смоделировал ситуацию, при которой семейная жизнь Гарика вышла из-под контроля.

"Харламов помешан на телефоне. Он всё время сидит в телефоне и ни на что не обращает внимания. К нему подходишь, говоришь: "Гарик, я заболел", "Гарик, я буду сниматься в "Тексте", "Гарик, мы разводимся", а он только и отвечает: "Да-да, хорошо", — съязвил Воля в очередном своём выступлении на Comedy Club.

Юморист явно намекает на эротическую сцену, в которой снялась супруга Гарика в фильме "Текст".

Именно этот эпизод поклонники звёздной пары посчитали поводом для разрыва Харламова и Асмус.

Сам Гарик эту версию не признаёт. Он объяснял, что просто их чувства с супругой внезапно угасли. Они поняли, что у них нет никаких общих интересов и тем для разговоров.

В ответ на троллинг Воли Харламов показал ему из зала неприличный жест.