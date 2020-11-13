Наташа Королёва вступилась за Дзюбу

"Русалка отечественной эстрады", скандал в семье которой еще не отгремел, очень болезненно отнеслась к известию о том, что кто-то слил личное видео Артёма Дзюбы.

Наташа Королёва яростно набросилась на тех, кто нарушает личное пространство публичных личностей.

Певица поддержала предложение Валерии о том, что нужно наказывать хамов, которые позволяют себе оскорблять знаменитостей и бесцеремонно вторгаться в их частную жизнь.

Королёва объяснила, что нападающий ФК "Зенит" Артём Дзюба стал жертвой воров. По мнению исполнительницы, виновные в данном преступлении не должны остаться безнаказанными. Она предложила наказывать таких "сливателей" заключением под стражу.

Наташа также объяснила, что сотни современных ток-шоу зарабатывают тем, что "копаются в грязном белье звёзд". Певица посетовала на то, что селебрити никак не защищены законом простив произвола любителей облить грязью медийных персон.