Друг связался с Андреем Губиным по телефону

Знакомый звезды 90-х успокоил общественность, объяснив, что с Губиным всё в порядке.

Бизнесмен Владимир Бурмяков рассказал, что ему удалось без труда связаться по телефону со своим приятелем. Предприниматель объяснил, что Андрей Губин сразу же взял трубку.

Бурмяков рассказал исполнителю о слухах об его исчезновении, которые множатся в СМИ.

По словам бизнесмена, Андрея очень позабавила информация о том, что он пропал.

"У Андрея хорошее чувство юмора, его эта "новость" только повеселила", — рассказал приятель Губина.

Бурмяков уверен, что беспокоиться о певце не стоит, так как он ведёт тот образ жизни, который ему нравится. У Губина дом на берегу моря, и он лишь периодически возвращается в Москву.

По словам приятеля исполнителя, звезда 90-х занимается спортом и музыкой.