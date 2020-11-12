Знакомый звезды 90-х успокоил общественность, объяснив, что с Губиным всё в порядке.
Бизнесмен Владимир Бурмяков рассказал, что ему удалось без труда связаться по телефону со своим приятелем. Предприниматель объяснил, что Андрей Губин сразу же взял трубку.
Бурмяков рассказал исполнителю о слухах об его исчезновении, которые множатся в СМИ.
По словам бизнесмена, Андрея очень позабавила информация о том, что он пропал.
"У Андрея хорошее чувство юмора, его эта "новость" только повеселила", — рассказал приятель Губина.
Бурмяков уверен, что беспокоиться о певце не стоит, так как он ведёт тот образ жизни, который ему нравится. У Губина дом на берегу моря, и он лишь периодически возвращается в Москву.
По словам приятеля исполнителя, звезда 90-х занимается спортом и музыкой.
"Андрей ежедневно занимается спортом. Много бегает и плавает. Порядка восьми часов в день посвящает музыке. Пишет новые песни, занимается аранжировками, "шлифует" тексты", — объяснил друг артиста.
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