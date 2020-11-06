Ярмольник рассказал, что КВН попал под гнёт цензуры

Артист согласился с расхожей фразой о том, что КВН уже не тот.

Леонид Исаакович в интервью телеканалу "Дождь" объяснил, что Клуб весёлых и находчивых стал немножко другим.

Ярмольник, который сидел в жюри КВН до 2012 года, уверен, что проблемы КВН связаны с тем, что игра с 55-летней историей стала подвержена цензуре.

По мнению артиста, игроки клуба уже не такие яркие, а их шутки не напористо проблемные.

Актёр пояснил, что в КВН, как и в любом публичном шоу, есть темы, о которых не разрешают говорить.

"Раньше у КВН было больше свободы, он был как бы законодателем хорошего юмора. Сегодня это не всегда так", — посетовал Ярмольник.

Кроме того, Леонид Исаакович считает, что в КВН стало меньше талантливых и изобретательных людей.

При этом артист уверен, что КВН не закроют из-за пандемии.