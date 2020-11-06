Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В России на четверть сократилось число трудовых мигрантов
"Балаболы — единственное определение": о попытках Киева вернуть Крым
ЦБ для поддержки рубля с марта продал валюты на 1,4 триллиона
В Индии создали вакцину от бешенства на основе вируса болезни Ньюкасла
Широков признал вину в избиении арбитра
Минтруд: маткапитал с 2021 года будет повышаться ежегодно
В Японии создали роботизированную женскую руку для одиноких мужчин
Этап открытия биатлонного сезона окончательно отменён
В ближайшее время Байден рублю не угроза

Ярмольник рассказал, что КВН попал под гнёт цензуры

Артист согласился с расхожей фразой о том, что КВН уже не тот.

Леонид Исаакович в интервью телеканалу "Дождь" объяснил, что Клуб весёлых и находчивых стал немножко другим.

Ярмольник, который сидел в жюри КВН до 2012 года, уверен, что проблемы КВН связаны с тем, что игра с 55-летней историей стала подвержена цензуре.

По мнению артиста, игроки клуба уже не такие яркие, а их шутки не напористо проблемные.

Актёр пояснил, что в КВН, как и в любом публичном шоу, есть темы, о которых не разрешают говорить.

"Раньше у КВН было больше свободы, он был как бы законодателем хорошего юмора. Сегодня это не всегда так", — посетовал Ярмольник.

Кроме того, Леонид Исаакович считает, что в КВН стало меньше талантливых и изобретательных людей.

При этом артист уверен, что КВН не закроют из-за пандемии.

Последние материалы
ЦБ для поддержки рубля с марта продал валюты на 1,4 триллиона
В Индии создали вакцину от бешенства на основе вируса болезни Ньюкасла
Широков признал вину в избиении арбитра
Минтруд: маткапитал с 2021 года будет повышаться ежегодно
Ярмольник рассказал, что КВН попал под гнёт цензуры
В Японии создали роботизированную женскую руку для одиноких мужчин
Этап открытия биатлонного сезона окончательно отменён
В ближайшее время Байден рублю не угроза
Жена Ярмольника, страдающая COVID-19, рассказала о своём состоянии
На Ямале изучают генетику оленей для повышения объёмов заготовки мяса
Популярное
Здоровье
Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова

Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".

Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова
"Лацио" подаст в суд на УЕФА после матча с "Зенитом"
Новости футбола
"Лацио" подаст в суд на УЕФА после матча с "Зенитом"
США и Канада. Новости и аналитика
Американист рассказал, удастся ли Трампу оспорить результаты выборов
Мир. Новости мира
ЕС одобрил санкции против Лукашенко: главное в списке
Игорь Буккер Самые страшные "концлагеря" - в Австралии Игорь Буккер Василий Амирджанов Праздновать народное единство пока готовы не все Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров
Комментарии
"Максимум возможного": Россия сосредоточит внимание на соседях
Праздновать народное единство пока готовы не все
Скандалы на выборах в США: от Джефферсона до Трампа
Самые страшные "концлагеря" - в Австралии
Почему соцреализм в искусстве будет актуален всегда
Россия — не Европа, а великая цивилизация
"Максимум возможного": Россия сосредоточит внимание на соседях
"Страна идиотов": зоолог прокомментировала истребление норок в Дании
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Американист рассказал, удастся ли Трампу оспорить результаты выборов
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Эксперт: Путин покупает лояльность Лукашенко в обмен на месторождение нефти
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Украина проводит учения по штурму и захвату Крыма
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Трамп против Байдена: кто побеждает на выборах президента США
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников