Долгое время Настя Ивлеева дружила с Идой Галич, однако затем между девушками пробежала чёрная кошка.
Они резко прекратили общение и даже отписались друг от друга в Instagram. Их поклонники уверены, что Галич и Ивлеева сильно поругались, однако причина этой ссоры до сих пор остаётся загадкой.
"Разошлись пути и интересы. Такое бывает!" — прокомментировала Ивлеева, ответив, что больше не собирается контактировать с Галич.
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