Ивлеева рассказала, почему больше не общается с Галич

Долгое время Настя Ивлеева дружила с Идой Галич, однако затем между девушками пробежала чёрная кошка.

Они резко прекратили общение и даже отписались друг от друга в Instagram. Их поклонники уверены, что Галич и Ивлеева сильно поругались, однако причина этой ссоры до сих пор остаётся загадкой.