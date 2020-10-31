Участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег ушла из проекта весной этого года, чтобы начать сольную карьеру.
Уход исполнительницы из группы восприняли как разрыв личных отношений с продюсером проекта Константином Меладзе.
По слухам Вера Брежнева таким образом избавилась от соперницы, так как между Герцег и Меладзе якобы был роман.
Сама певица тяжело восприняла такие обвинения.
Эрика рассказала, что после появления в СМИ таких домыслов она ушла плакать в ванную.
Больше всего она боялась, как отреагирует на такие слухи ей супруг.
Муж Герцег оказался мудрым мужчиной. Он посоветовал жене воспринимать эту информацию как бесплатный пиар.
"Тебе даже платить ничего не надо!"" — сказал супруг певицы.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?