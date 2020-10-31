Экс-солистка "ВИА Гры" прокомментировала слухи о романе с Меладзе

Участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег ушла из проекта весной этого года, чтобы начать сольную карьеру.

Уход исполнительницы из группы восприняли как разрыв личных отношений с продюсером проекта Константином Меладзе.

По слухам Вера Брежнева таким образом избавилась от соперницы, так как между Герцег и Меладзе якобы был роман.

Сама певица тяжело восприняла такие обвинения.

Эрика рассказала, что после появления в СМИ таких домыслов она ушла плакать в ванную.

Больше всего она боялась, как отреагирует на такие слухи ей супруг.

Муж Герцег оказался мудрым мужчиной. Он посоветовал жене воспринимать эту информацию как бесплатный пиар.