Прилучный хочет вернуться к жене

Хейтеры торжествуют — Павел Прилучный расстался с Мирославой Карпович и затосковал о супруге

Звезда "Папиных дочек" навлекла на себя неодобрение общественности. После воссоединения Мирославы и Павла, актрису стали называть разлучницей. Симпатии публики всецело принадлежали бывшей супруге актёра Агате Муцениеце.

Экс-супруга недавно заявляла о том, что готова расценивать опыт развода с Павлом Прилучным как важный жизненный урок. Она даже нашла в себе силы сказать неверному мужу: "Спасибо, учитель!".

Из развода Муцениеце вынесла не только мировоззренческую, но профессиональную пользу. По сути она превратила развод в профессию, так как создала собственное шоу на YouTube "Честный развод".

Всё произошло по стандартной схеме — как только женщина залечила свои душевные раны и начала радоваться жизни, мужчина стал терзаться потерей. По некоторым слухам, Павел жалеет о своём разрыве с женой.

В отношениях с Мирославой Карпович, по словам инсайдеров, Прилучного отпугнула стремительность, с которой актриса пыталась его захомутать. Павел не выдержал напора девушки, мечтающей о замужестве, поэтому решил спасаться бегством.