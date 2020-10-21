Монеточка обиделась на Земфиру

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом "Монеточка", сказала, что больше не может с прежним наслаждением слушать песни Земфиры.

Исполнительница Монеточка в интервью журналисту Юрию Дудю рассказала, что отклик на её творчество со стороны Земфиры она восприняла двояко.

Факт, что легендарная певица обратила внимание на ее творчество польстил Лизе. Приятно было Монеточке и то, что Земфира похвалила её тексты. Однако отзыв по поводу её отвратительного голоса уязвил начинающую певицу.

Девушка призналась, что в каждой строчке песен Земфиры теперь она слышит негатив.

Под немилость Земфиры попала также певица Гречка. Рок-исполнительница раскритиковала Гречку, с которой Монеточка очень была дружна, за внешность.

Лиза сейчас выпустила новый альбом под названием "Декоративно-прикладное искусство".

Монеточка рассказала, что уже столкнулась с обманом недобросовестных продюсеров, поэтому всеми финансовыми делами Лизы сейчас занимается ее мама.