Любовница Тарзана должна была стать суррогатной матерью его ребёнка

Наташа Королёва продолжает защищать своего мужа Сергея Глушко, который публично признался в измене.

Певица утверждает, что сама позвала Анастасию Шульженко к ним домой, поскольку хотела, чтобы она стала суррогатной матерью их ребёнка. Девушка пришла в дом пары со своей подругой и соблазнила Тарзана.

По мнению Королёвой, они что-то подсыпали её мужу.