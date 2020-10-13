Наташа Королёва продолжает защищать своего мужа Сергея Глушко, который публично признался в измене.
Певица утверждает, что сама позвала Анастасию Шульженко к ним домой, поскольку хотела, чтобы она стала суррогатной матерью их ребёнка. Девушка пришла в дом пары со своей подругой и соблазнила Тарзана.
По мнению Королёвой, они что-то подсыпали её мужу.
"Чтобы план сработал, они, я так думаю, подсыпали что-то Серёже в чай", — пояснила певица.
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.