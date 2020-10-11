Наталья Подольская рассказала, как у неё в доме засорилась канализация

Беременная супруга Владимира Преснякова певица Наталья Подольская столкнулась с хамством работников жилищно-коммунального хозяйства.

Певица пожаловалась, что разговор с работниками коммунальной службы сразу приобрёл конфликтный характер. Наталье не понравилось, что её отчитывали "как девочку". Нервы у беременной женщины в какой-то момент сдали, однако, так как она была заинтересована в получении услуги, дело было всё-таки доведено до конца.

В итоге работа была выполнена, а работник ЖКХ, с которым сначала разговор не заладился, извинился за то, что вспылил, узнав, что женщина в положении.

Из ситуации Подольская сделала довольно мудрые выводы.