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Наталья Подольская рассказала, как у неё в доме засорилась канализация

Беременная супруга Владимира Преснякова певица Наталья Подольская столкнулась с хамством работников жилищно-коммунального хозяйства.

Наталья Подольская рассказала, как у неё в доме засорилась канализация

Певица пожаловалась, что разговор с работниками коммунальной службы сразу приобрёл конфликтный характер. Наталье не понравилось, что её отчитывали "как девочку". Нервы у беременной женщины в какой-то момент сдали, однако, так как она была заинтересована в получении услуги, дело было всё-таки доведено до конца.

В итоге работа была выполнена, а работник ЖКХ, с которым сначала разговор не заладился, извинился за то, что вспылил, узнав, что женщина в положении.

Из ситуации Подольская сделала довольно мудрые выводы.

"Как часто эмоции захлестывают разум совершенно напрасно. Беда в том, что такая хамская неадекватность выбивает меня напрочь из колеи. Как хорошо, что со мной случился этот разговор, а не с мамой, которой 71 год. Она бы наверное пила таблетки от давления. Я к чему, друзья! Я призываю к адекватности в любых ситуациях. Надо друг друга жалеть", написала Подольская в микро-блоге.

 
 
 
 
 
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Поговорим про неадекватность .... У нас засорилась канализация в доме . Вызвали службу. Утром разбудил звонок оператора , который отчитывал меня , как девочку , потому что я не сообщила ему, что машина должна заехать через грузовое кпп. На мои вялые оправдания из серии , откуда я знала какая у вас машина и что ещё и номер нужен и я вам сейчас схему проезда пришлю , он продолжал меня отчитывать . И вот ситуация - мне вроде они очень нужны и я их жду , а им видимо тоже нужно денег заработать .... в итоге я в сердцах бросила трубку , сказав , что нечего меня отчитывать . Но схему выслала 😂. Потом он извинялся. Узнав про мое положение , извинялся ещё сильнее ... И вот я думаю , как часто эмоции захлёстывают разум совершенно напрасно . Беда в том , что такая хамская неадекватность выбивает меня напрочь из колеи . Как хорошо , что со мной случился этот разговор , а не с мамой , которой 71 год. Она бы наверное пила таблетки от давления ((( . Я к чему , друзья! Я призываю к адекватности в любых ситуациях 🙏🏻 . Надо друг друга жалеть🙏🏻 Фото с засором у меня нет Но есть фото с цветами! Пускайте больше цветов в свою жизнь !!!! У кого какие истории?

Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

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