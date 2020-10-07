Пары из "Дома 2" не живут вне тепличных условиях

Немногочисленные пары из шоу "Дом 2", которым все-таки удается "построить свою любовь", не оправдывают возложенных на них надежд.

Очередным разочарованием для любителей понаблюдать за отношениями "подопытных" влюбленных стал развод Евгения Кузина и Саши Артемовой.

Евгений рассказал, что в их семье не утихают ссору. Противоречия между супругами настолько велики, что брак, по убеждению Евгения, уже не спасти.

Недовольства Саши Артёмовой связано с тем, что супруг проигнорировал день рождения дочери и не прилетел к ним в Турцию. Возвратившаяся с отдыха Саша нашла дом в полном запустении. Это стало последней каплей в переполненной чаше терпения женщины.