Пугачёва захотела помочь перенёсшему инсульт Моисееву

Алла Пугачёва отреагировала на сообщения о том, что Борис Моисеев прикован к постели и нуждается в помощи.

Примадонна вызвалась оказать певцу любую помощь и готова передать ему деньги. Однако от предложения Моисеев отказался. Его представитель Сергей Горох сообщил, что артист находится в добром здравии, а СМИ публикуют фейковую информацию о его состоянии.