Алла Пугачёва отреагировала на сообщения о том, что Борис Моисеев прикован к постели и нуждается в помощи.
Примадонна вызвалась оказать певцу любую помощь и готова передать ему деньги. Однако от предложения Моисеев отказался. Его представитель Сергей Горох сообщил, что артист находится в добром здравии, а СМИ публикуют фейковую информацию о его состоянии.
"Моисееву хватает средств от пенсии и авторских отчислений на все необходимое. Певец очень благодарен Алле Пугачевой, а также вдове Иосифа Кобзона Нинель Михайловне", — пояснил Горох.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.