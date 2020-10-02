Дочь Евгения Кафельникова вышла на подиум в кружевном бюстгальтере

21-летняя дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова Алеся Кафельникова продолжает карьеру манекенщицы.

Девушке полюбилась жизнь звезды подиума. Ее участие в главном событии мировой моды говорит о том, что девушка востребована, как модель.

"Так радостно за тебя! Королева!", "Как круто", "Просто королевская девушка", "Я искренне рада за тебя", — выразили восторг подписчики Алеси.

Евгений Кафельников предполагал, что дочь скоро попрощается с модельным бизнесом, однако гламурная профессия пока не отпускает девушку.