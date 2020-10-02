21-летняя дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова Алеся Кафельникова продолжает карьеру манекенщицы.
Девушке полюбилась жизнь звезды подиума. Ее участие в главном событии мировой моды говорит о том, что девушка востребована, как модель.
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Let me open this Disco Night in Paris @etam Big big thank you to @sagliogeraldine ♥️ & @cococasting @imgmodels
"Так радостно за тебя! Королева!", "Как круто", "Просто королевская девушка", "Я искренне рада за тебя", — выразили восторг подписчики Алеси.
Евгений Кафельников предполагал, что дочь скоро попрощается с модельным бизнесом, однако гламурная профессия пока не отпускает девушку.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".