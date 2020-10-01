Мария Миронова впервые показала фото годовалого сына Фёдора

Дочь покойного советского актёра театра и кино Андрея Миронова предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Только спустя год после рождения сына Фёдора Мария Миронова выложила на своей странице в Instagram его фотографию.

"Любовь моя, вот уже год, как ты пришел в этот мир! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе", — подписала снимок актриса.

Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, кто является супругом Мироновой, хотя они поженились три года назад.

Известно только, что он занимает руководящую должность в российско-японской компании, которая работает на рынке медицинских технологий.

Ранее жена Андрея Миронова, заслуженная артистка РСФСР, Екатерина Градова рассказала, почему актёр отказался делать операцию, которая могла спасти ему жизнь.