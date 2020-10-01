Дочь покойного советского актёра театра и кино Андрея Миронова предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Только спустя год после рождения сына Фёдора Мария Миронова выложила на своей странице в Instagram его фотографию.
"Любовь моя, вот уже год, как ты пришел в этот мир! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе", — подписала снимок актриса.
Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, кто является супругом Мироновой, хотя они поженились три года назад.
Известно только, что он занимает руководящую должность в российско-японской компании, которая работает на рынке медицинских технологий.
Ранее жена Андрея Миронова, заслуженная артистка РСФСР, Екатерина Градова рассказала, почему актёр отказался делать операцию, которая могла спасти ему жизнь.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".