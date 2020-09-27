Рэдклифф отказался работать на киноплощадке под руководством Роулинг

Актер отрекся от писательницы, создавшей вселенную Гарри Поттера
Джоан Роулинг попала в немилость к представителям современного американского общества за свои нелестные высказывания о трансгендерах.
Консервативные взгляды писательницы с мировым именем пошли вразрез с мнением прогрессивного голливудского сообщества.
"Я согласен еще раз сыграть Гарри Поттера, если автора саги не привлекут к работе над проектом", — заявил Рэдклифф
За неумение быть толерантной фантаста лишили премии в области прав человека и подвергли публичной травле.
К тем, кто без сожалений "бросает камни" в писательницу, присоединился и Дэниэл Рэдклифф, сыгравший культовую роль мальчика-волшебника в фильмах, снятых по произведению Джоан Роулинг.
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.