Рэдклифф отказался работать на киноплощадке под руководством Роулинг

Актер отрекся от писательницы, создавшей вселенную Гарри Поттера

Джоан Роулинг попала в немилость к представителям современного американского общества за свои нелестные высказывания о трансгендерах.

Консервативные взгляды писательницы с мировым именем пошли вразрез с мнением прогрессивного голливудского сообщества.

"Я согласен еще раз сыграть Гарри Поттера, если автора саги не привлекут к работе над проектом", — заявил Рэдклифф

За неумение быть толерантной фантаста лишили премии в области прав человека и подвергли публичной травле.

К тем, кто без сожалений "бросает камни" в писательницу, присоединился и Дэниэл Рэдклифф, сыгравший культовую роль мальчика-волшебника в фильмах, снятых по произведению Джоан Роулинг.