В 21 сезоне "Битвы экстрасенсов" участником шоу стал пермский ювелир Михаил Исаков.

"Впервые он почувствовал свою необычность в семь лет после того, как на время ослеп и от страха разгромил родительскую квартиру, а после того как вновь прозрел, начал видеть вокруг нематериальные сущности", — сообщают в пресс-службе ТНТ.