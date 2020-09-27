В 21 сезоне "Битвы экстрасенсов" участником шоу стал пермский ювелир Михаил Исаков.
"Впервые он почувствовал свою необычность в семь лет после того, как на время ослеп и от страха разгромил родительскую квартиру, а после того как вновь прозрел, начал видеть вокруг нематериальные сущности", — сообщают в пресс-службе ТНТ.
Сам Исаков утверждает, что заключил договор со смертью ради экстрасенсорных способностей.
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.