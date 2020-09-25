Станислав Бондаренко показал поклонникам своего творчества кадры из новой киноленты, в которой он сейчас снимается.
На фото актер в образе одного из главных героев поражает пронзительным взглядом.
"К/к "Легенды Орлёнка" (детское фентази), знакомьтесь — Нико (Никодемус) Реж. Ольга Беляева", — заинтриговал Стас.
Поклонники актера с интересом отнеслись к новому проекту, признавшись, что любят его в любой роли.
"Проникающий какой взгляд. Шикарный актер просто. С нетерпением ждем премьеру. А пока удачи в съёмках. Лучший самый и любимый актер" — пишут ценители творчества актера.
"Станислав, берегите себя, может эффекты повлияли, но глаза грустные…Больше отдыхайте, пейте воды, не перенапрягайтесь, знаю, у Вас очень тяжёлые рабочие театральные графики да плюс съёмки в кино, семья…. Больше отдыхайте)))" - дают добрые советы актеру его поклонники.
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