Станислав Бондаренко расказал о "Легенде Орленка"

Станислав Бондаренко показал поклонникам своего творчества кадры из новой киноленты, в которой он сейчас снимается.

На фото актер в образе одного из главных героев поражает пронзительным взглядом.

"К/к "Легенды Орлёнка" (детское фентази), знакомьтесь — Нико (Никодемус) Реж. Ольга Беляева", — заинтриговал Стас.

Поклонники актера с интересом отнеслись к новому проекту, признавшись, что любят его в любой роли.