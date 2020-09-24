Сергей Безруков поделился своими воспоминаниями о том, когда он впервые сыграл роль поэта Серея Есенина.
Мы помним, что актер снялся в одноименном сериале, вышедшем в 2005 году на экран. Однако, задолго до этого Сергей уже имел опыт перевоплощения в лиричное светило отечественной поэзии.
"Доброе утро, Дорогие мои, Хоррошие! Небольшая история…перед вами копия деревянной скульптуры Сергея Есенина работы Сергея Конёнкова…копию сделали бутафоры в 1995 году для спектакля Ермоловского театра "Жизнь моя, иль ты приснилась мне"! Тогда я впервые вышел на сцену в образе Есенина… Это было столетие со дня рождения… В этом году 125 лет… Прошло ровно 25 лет с тех пор… Как вчера", — предался воспоминаниям на своей страничке актер, прикрепив эксклюзивное видео.
Подписчики тут же откликнулись на этот пост.
"Уважаю, Сергей, за смелость сыграть роль Есенина! До Вас никто не смог так правдоподобно раскрыть суть, феномен этого удивительного поэтического явления, как Сергей Есенин!", — отметили поклонники артиста.
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