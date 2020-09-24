Сергей Безруков рассказал, когда он впервые сыграл Сергея Есенина

Сергей Безруков поделился своими воспоминаниями о том, когда он впервые сыграл роль поэта Серея Есенина.

Мы помним, что актер снялся в одноименном сериале, вышедшем в 2005 году на экран. Однако, задолго до этого Сергей уже имел опыт перевоплощения в лиричное светило отечественной поэзии.

"Доброе утро, Дорогие мои, Хоррошие! Небольшая история…перед вами копия деревянной скульптуры Сергея Есенина работы Сергея Конёнкова…копию сделали бутафоры в 1995 году для спектакля Ермоловского театра "Жизнь моя, иль ты приснилась мне"! Тогда я впервые вышел на сцену в образе Есенина… Это было столетие со дня рождения… В этом году 125 лет… Прошло ровно 25 лет с тех пор… Как вчера", — предался воспоминаниям на своей страничке актер, прикрепив эксклюзивное видео.

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