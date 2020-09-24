Оперной певице поставили диагноз — ковидная пневмония средней степени тяжести. Лечение в Московской клинической больнице №52, как сообщает обладательница редкого сопрано, прошло успешно.

Золотой голос России спасен от коронавирусной инфекции благодаря стараниям московских врачей.

В своем Instagram-аккаунте оперная дива поделилась с подписчиками радостной новостью: "Дорогие друзья! Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы и я избавилась от заразы под названием COVID. Хочу поблагодарить врачей и персонал 52 Московской клинической больницы за быстрое и эффективное лечение (ковидная пневмония средней степени тяжести) Наши врачи лучшие и знают, как с этим вирусом разбираться! И, конечно, поблагодарить моих подписчиков за поддержку, энергию и теплые слова! Я чувствовала вас, поэтому поправилась быстрее!"