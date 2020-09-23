Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Александр Добровинский пишет книгу о громком деле.

Он утверждает, что закончит написание книги в декабре текущего года.

"Хочу написать книгу, тем более материал весь у меня, и рассказать, каким образом мы тактически и стратегически полностью переиграли защиту", — ранее утверждал правозащитник.

"Там будет только дело Ефремова. Я думаю, что закончу в декабре", — добавил адвокат.