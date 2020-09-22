Поклонники британской принцессы Евгении уверены, что внучка Елизаветы II носит под сердцем ребёнка.
Подписчики принцессы заметили изменения в её гардеробе и внешности. Некоторое время Евгения и вовсе перестала публиковать новые фотографии, выкладывая только архивные снимки.
Сейчас она предпочитает платья свободного кроя, а также изредка прикрывает живот сумкой.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.