Принцессу Евгению подозревают в беременности

Поклонники британской принцессы Евгении уверены, что внучка Елизаветы II носит под сердцем ребёнка.

Подписчики принцессы заметили изменения в её гардеробе и внешности. Некоторое время Евгения и вовсе перестала публиковать новые фотографии, выкладывая только архивные снимки.

Сейчас она предпочитает платья свободного кроя, а также изредка прикрывает живот сумкой.