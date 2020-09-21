Петросян ставит лайки комментариям с оскорблениями в адрес Степаненко

75-летний юморист Евгений Петросян снова стал отцом. Его молодая супруга Татьяна Брухунова родила ему сына. Мальчика назвали Ваган.

Девушке удалось скрыть от общественности своё "интересное" положение.

Петросян очень гордится своим новым браком.

Но артист часто становится объектом критики. Общество было шокировано его разводом с Еленой Степаненко и женитьбой на помощнице, которая гораздо моложе его.

В блоге Елены Миро в адрес Татьяны Брухуновой часто пишут негативные комментарии. Её стыдят за связь с пожилым мужчиной и обвиняют в меркантильности.

Зато в комментариях у Евгения Вагановича в Instagram есть те, кто не любит Елену Степаненко. Такие подписчики часто позволяют себе высказываться оскорбительно в её адрес. Стоит отметить, что под такими комментариями юморист ставит лайк. Это заметили не только представители СМИ, но и интернет-пользователи.

Некоторые фолловеры пишут Петросяну, что не стоит ставить лайки тем, кто оскорбляет его бывшую жену, так как это плохо говорит о нём как о человеке.