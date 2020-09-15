Недавно в социальных сетях были опубликованы снимки с фотосессии Моники Белуччи для журнала K Magazine.
Однако внешность актрисы вызвала у её фанатов неоднозначную реакцию. Многие решили, что артистка прибегла к услугам пластических хирургов хотя ранее она очень негативно высказывалась о пластической хирургии.
Однако Белуччи поспешила опровергнуть эту теорию и заявила, что не так сильно боится старости, чтобы обращаться к пластическим хирургам.
"Я больше боюсь смерти, потому что у меня двое детей, и я хочу видеть, как они растут", — пояснила актриса.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.