Монику Белуччи заподозрили в пластике лица

Недавно в социальных сетях были опубликованы снимки с фотосессии Моники Белуччи для журнала K Magazine.

Однако внешность актрисы вызвала у её фанатов неоднозначную реакцию. Многие решили, что артистка прибегла к услугам пластических хирургов хотя ранее она очень негативно высказывалась о пластической хирургии.

Однако Белуччи поспешила опровергнуть эту теорию и заявила, что не так сильно боится старости, чтобы обращаться к пластическим хирургам.