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Решетова опровергла причастность к разрыву Тимати и Шишковой

Анастасия Решетова попросила не "опошлять" её историю любви с Тимати. По словам модели, она не имеет никакого отношения к разрыву рэпера с Аленой Шишковой.

Решетова опровергла причастность к разрыву Тимати и Шишковой

"Я не имею отношения к расставанию родителей Алисы. Просто так случилось, что мы с Тимати познакомились спустя небольшое время после ее рождения", — пояснила Решетова.

"Я понимаю что в наши дни поведение некоторых публичных личностей в какой-то мере опошлило взгляд на отношения между мужчиной и женщиной. Но для меня институт семьи — это самый важный аспект жизни, и я уверяю вас, что, как вы говорите, хайпить на своих собственных отношениях я бы никогда не стала. У нас наоборот многое всегда оставалось за кадром и сделать из этого шоу цели не было. Поэтому огромная просьба не опошлять эту историю, так как здесь совсем не об этом. То, что мы общаемся близко и после разрыва — это нормально. Ведь у нас есть куча общих тем и дел помимо Ратмирчика", — добавила модель.

 

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