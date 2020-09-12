Миро объяснила, почему Тимати порвал отношения с Решетовой

Анастасии Решетовой не стоило связываться с рэпером Тимати, поскольку в своих отношениях он руководствуется одним и тем же сценарием.

Такого мнения придерживается скандально известная блогер Лена Миро. По её словам, Тимати ведёт себя как падишах, который выгоняет свою наложницу, после того как она рожает ребёнка. Аналогичная ситуация произошла с музыкантом и его бывшей возлюбленной Алёной Шишковой.

Миро считает, что Решетова повторит судьбу Шишковой.