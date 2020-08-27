Актриса Эльза Патаки: все считают нас идеальной парой. Ничего подобного

Эльза Патаки — актриса и жена 37-летнего австралийского актёра Криса Хемсворта — рассказала правду о браке. Мнение общественности об этой паре всегда было не меньше чем как об идеальном браке, но актриса опровергла эту оценку.

В интервью австралийскому изданию Body+Soul Эльза рассказала, что последние несколько лет эти отношения требуют большой работы над ними.