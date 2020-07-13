Гражданская жена Виктора Проскурина Ирина Хонда сильно жалеет, что они так и не смогли завести детей. Женщина призналась, что они испытывали проблемы с зачатием, поэтому актер был готов усыновить ребенка.

"Если отвечать на вопрос о том, почему мы не смогли стать родителями, я бы сказала так: он бы с какой-то женщиной мог иметь детей, я бы с другим мужчиной смогла… А вместе у нас не получалось. Конечно, это было очень больно. Весь этот процесс выяснения был очень унизителен для публичного человека. Года два-три назад опять поднялась эта тема. Виктор разрешил мне найти другого мужчину, родить от него. Он пообещал усыновить малыша, и никто об этом бы не узнал. Но я сказала, что не буду делать этого", — пояснила Хонда.