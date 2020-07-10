Певица совершила поступок, за который можно сесть в тюрьму.
В одном из магазинов одежды Милявская взяла красивую вещь, засунула ее под платье и безнаказанно вышла из помещения.
Видеозапись преступления певица выложила в социальные сети.
"До шести лет! Я украла и счастлива! Воровать у друзей лучше всего", подписала певица видеоролик, опубликованный в инстаграм.
Как выяснилось, магазин принадлежал ее другу — дизайнеру Игорю Гуляеву.
Анализ ДНК показал, что примерно в 1200 году н.э. произошло смешение между коренными жителями Америки и полинезийцами.