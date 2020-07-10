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"158 Уголовного Кодекса!", - Милявская обокрала магазин одежды

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица совершила поступок, за который можно сесть в тюрьму.

В одном из магазинов одежды Милявская взяла красивую вещь, засунула ее под платье и безнаказанно вышла из помещения.

Видеозапись преступления певица выложила в социальные сети.

"До шести лет! Я украла и счастлива! Воровать у друзей лучше всего", подписала певица видеоролик, опубликованный в инстаграм.

Как выяснилось, магазин принадлежал ее другу — дизайнеру Игорю Гуляеву.

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