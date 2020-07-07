Шоумен Гоген Солнцев откровенно рассказал о своей семейной жизни с 65-летней Екатериной Терешкович. Он признался, что был момент, когда он жалел о браке со старухой.

"У нас со старухой было все: и постоянные путешествия, и романтика, и яркий секс. Мне казалось, что я — самый счастливый мужчина на планете. На разницу в возрасте внимания не обращал. Катя была не готова к такому вниманию. Ее знал каждый алкаш в нашем дворе, и каждый предлагал стопку-другую. Шли дни, но ситуация только усугублялась. Вскоре она стала приводить в дом своих сомнительных друзей — бомжей и алкашей. Я был в ужасе! Это она только с виду бабушка — Божий одуванчик. Но в моменты ярости моя старуха становится настоящей тигрицей!" — утверждает шоумен.

"У нас наладилась интимная жизнь. Когда Катя пила, о сексе не могло идти и речи. Я вынужден был воздерживаться. Потому как понимал: супруга нуждается в лечении. Мне говорили: "Брось ее. Она из тебя все соки выжимает!". Такие мысли были и у меня, но становилось жаль ее. Знал, что должен ее спасти. Чтобы потом, если старуха умрет, не корить себя за то, что не было сделано", — добавил Солнцев.