Мария Порошина пережила выкидыш в браке с Гошей Куценко

Спустя годы после трагедии актриса Мария Порошина решилась рассказать о пережитом горе в браке с Гошей Куценко. Супруг всячески поддерживал жену, которая пыталась забеременеть несколько лет.

"Первого ребенка я потеряла на раннем сроке. И это была трагедия. Когда это случилось, Гоша утешал меня. Полина родилась не сразу, прошло несколько лет. Я была готова лишиться профессии, института, лишь бы родить", — сообщила актриса.

Сейчас Порошина и Куценко хорошо общаются и дружат.