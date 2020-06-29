Спустя годы после трагедии актриса Мария Порошина решилась рассказать о пережитом горе в браке с Гошей Куценко. Супруг всячески поддерживал жену, которая пыталась забеременеть несколько лет.
"Первого ребенка я потеряла на раннем сроке. И это была трагедия. Когда это случилось, Гоша утешал меня. Полина родилась не сразу, прошло несколько лет. Я была готова лишиться профессии, института, лишь бы родить", — сообщила актриса.
Сейчас Порошина и Куценко хорошо общаются и дружат.
"У него прекрасная жена, дети. У меня пятеро наследников. Гоша — мой ангел-хранитель, готовый всегда прийти на помощь", — пояснила Порошина.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.