Друг Лолиты Милявской рассказал о её общении с мальчиками по вызову

Певице Лолите Милявской больше не нужно связывать себя какими-то серьезными отношениями, поскольку удовлетворить её могут и мальчики по вызову.

Об этом рассказал близкий друг певицы стилист Джордж Ровалс. По его мнению, "проституты" будут согласны "поработать" с Лолитой бесплатно.