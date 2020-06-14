Певице Лолите Милявской больше не нужно связывать себя какими-то серьезными отношениями, поскольку удовлетворить её могут и мальчики по вызову.
Об этом рассказал близкий друг певицы стилист Джордж Ровалс. По его мнению, "проституты" будут согласны "поработать" с Лолитой бесплатно.
"Если ей сильно захочется секса, пусть вызовет кого-нибудь и удовлетворит себя, а после скажет: "Спасибо, до свидания!" И никакой головной боли нет. Слава Богу, у нас есть хорошие мужики по вызову. Думаю, они к Лоле и бесплатно пойдут. Это же такой плюс для жиголо", — утверждает стилист.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.