Форвард "Зенита" Александр Кокорин сообщил интимные подробности отношений Адиля Рами и известной голливудской актрисы Памелы Андерсон.
Об этом футболист рассказал в интервью на YouTube-канале "Кент".
"Естественно, всех интересовало, как она в постели. Он говорит, что это лучшая женщина в его жизни. У него, короче, с ней было за ночь 12 раз. Он даже не постеснялся такую информацию выложить. Представляешь, что она творила?", — рассказал Кокорин.
Рами и Андерсон состояли в отношениях с 2018 по 2019 год. Спортсмен сделал бывшей актрисе предложение, но они расстались.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.