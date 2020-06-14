Кокорин рассказал о сексе Памелы Андерсон с его одноклубником

Форвард "Зенита" Александр Кокорин сообщил интимные подробности отношений Адиля Рами и известной голливудской актрисы Памелы Андерсон.

Об этом футболист рассказал в интервью на YouTube-канале "Кент".

"Естественно, всех интересовало, как она в постели. Он говорит, что это лучшая женщина в его жизни. У него, короче, с ней было за ночь 12 раз. Он даже не постеснялся такую информацию выложить. Представляешь, что она творила?", — рассказал Кокорин.

Рами и Андерсон состояли в отношениях с 2018 по 2019 год. Спортсмен сделал бывшей актрисе предложение, но они расстались.