Марина Кравец рассказала о странном капризе при беременности

Актриса Марина Кравец, родившая долгожданную дочь в начале апреля, рассказала, как протекала ее беременность. Об этом пишет 7days.ru.

По словам Марины, в этот период у нее появилось одно странное пристрастие — любовь к запаху дегтярного мыла.