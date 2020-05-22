Актриса Марина Кравец, родившая долгожданную дочь в начале апреля, рассказала, как протекала ее беременность. Об этом пишет 7days.ru.
По словам Марины, в этот период у нее появилось одно странное пристрастие — любовь к запаху дегтярного мыла.
"Я даже несколько раз носила его с собой в красивой жестяной баночке. Кто-то мог подумать, что там зеркальце, ан нет, по ядреному аромату становилось понятно, что "зеркальце" с сюрпризом. Я даже уточняла у врачей, не вредно ли и пройдет ли. Все в один голос говорили, что не вредно, и таки прошло", — поделилась актриса.
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