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Источник Правда.Ру

66-летний Борис Моисеев теряет память

Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что 66-летний Борис Моисеев уже не сможет вернуться на сцену. Артист не может поправиться после инсульта, который он перенес 10 лет назад.

Моисеев последний раз появлялся на публике год назад, тогда Соседов и встретился с артистом. По его словам, уже тогда он выглядел слабым, ему было тяжело ходить.

"Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем "плохой"… Однако все же было заметно, что человек перенес инсульт", — сообщил Соседов.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что Моисеев живет обычной жизнью.

У Бориса Моисеева проблемы с памятью

У артиста после инсульта имеются проблемы со здоровьем. Разин рассказал, что иногда Моисеев не узнает друзей, но в процессе общения память к нему возвращается.

"Дело в том, что Боря не всегда понимает, кто ему звонит…. Он не помнит людей, не помнит события".

В настоящее время Борису Моисееву помогают друзья и его концертный директор. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Борис Моисеев оказался без средств на существование.

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