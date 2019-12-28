Борис Моисеев оказался без средств на существование

Эпатажный певец Борис Моисеев испытывает серьезные финансовые проблемы и фактически оказался без средств на существование. Об этом сообщила его близкая подруга и бывшая солистка группы "Комбинация" Алена Апина. По ее словам, это произошло после двух инсультов, которые перенес Моисеев.

Апина пояснила, что Моисеев, как и многие другие исполнители, не позаботился о накоплениях. После двух инсультов певец полностью прекратил выступления и сейчас живет только на пожертвования фанатов. Также у него есть прилична пенсия в размере 50 тысяч рублей. Из-за проблем со здоровьем у Моисеева парализована рука и верхняя губа. Бывший певец испытывает проблемы с речью, а также набрал вес из-за приема лекарств.